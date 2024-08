"Manche Hintergründe wurden nicht immer korrekt dargestellt": Jonathan Tah erklärt sich nach geplatztem Bayern-Wechsel den Fans von Bayer Leverkusen

"Nun aber Schluss mit all den Spekulationen und voller Fokus auf die Saison 2024/25!", schrieb Tah weiter. "Ich verspreche euch, dass ich auch diese Saison alles geben werde damit wir erfolgreich sind, genau wie in den vergangenen 9 Jahren auch!"

Tah stand in zwei der drei bisherigen Pflichtspiele der neuen Spielzeit in Leverkusens Startelf. Am Samstag wartet die nächste Herausforderung, wenn am 2. Spieltag der Bundesliga RB Leipzig bei Bayer zu Gast ist.