"Ich war verängstigt": Karriereende? Manuel Neuer veröffentlicht nach Rücktritt von Nationalmannschaft emotionalen Brief

"Ich war hin- und hergerissen zwischen meinem Kopf und meinem Herzen. Mein Herz hat gesagt: 'Du wirst das hier so sehr vermissen. Du wirst den Stolz vermissen, für dein Land zu spielen. Du wirst das Gefühl vermissen, mit den Jungs zusammen zu sein", schrieb Neuer und führte aus: "Aber wenn ich für den nächsten Zyklus in die Mannschaft gekommen wäre, hätte ich für die Weltmeisterschaft 2026 unterschrieben, wo ich 40 Jahre alt sein werde. Im Moment fühle ich mich in meinem Körper sehr gut, aber niemand kann in die Zukunft blicken."

Neuer weiter: "Vielleicht hätte ich auch die Euro gewinnen können, aber ich bereue nichts. Wenn mein Sohn aufwächst und die Leute darüber reden, dass sein Vater für Deutschland gespielt hat, hoffe ich, dass mein Vermächtnis darin besteht, dass ich ohne Angst gespielt und meinen Mannschaftskameraden geholfen habe, jeden Tag besser zu werden."

Der Moment des Rücktritts sei richtig gewesen. "Was die Nationalmannschaft betrifft, so werde ich meine ehemaligen Mannschaftskameraden als Fan beobachten. Ich weiß euch alle zu schätzen, für die Arbeit, die wir gemeinsam geleistet haben, für die Erinnerungen, die wir geteilt haben, für all das Lachen und die Witze", erklärte er und betonte hinsichtlich der WM 2026: "Baut weiter auf dem auf, was wir begonnen haben."

Nach Toni Kroos, Thomas Müller und Ilkay Gündogan ist Neuer der bereits vierte Spieler in kürzester Zeit, der den DFB den Rücken gekehrt hat. Wie auch Müller und Gündogan wird der Kapitän des FC Bayern München seine Karriere aber noch nicht beenden.