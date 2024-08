Für bis zu 30 Millionen Euro: Ersetzt ein Nationalspieler Niclas Füllkrug beim BVB?

Borussia Dortmund hatte am Samstag die Freistellung von Füllkrug bekanntgegeben, der übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel zu West Ham United steht.

Als Ablösesumme werden inklusive Boni bis zu 30 Millionen Euro aufgerufen - so viel würde dem Bericht zufolge auch Beier ungefähr kosten.

Demnach fordere die TSG zwischen 25 und 30 Millionen Euro für den 21-Jährigen.

Beier, noch bis 2027 an Hoffenheim gebunden, hatte zunächst auch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro in seinem Vertrag stehen. Diese ist inzwischen jedoch abgelaufen.