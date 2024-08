FC Bayern München vs. Grasshopper Zürich: Testspiel des FCB heute im Liveticker - vor Beginn

vor Beginn Der FCB ist am vergangenen Freitag mit einem 4:0-Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den SSV Ulm in die Pflichtspielsaison gestartet. Am Sonntag sind die Münchner gegen den VfL Wolfsburg zum Bundesliga-Auftakt gefragt.

vor Beginn Das Spiel wird um 11.30 Uhr auf dem FC Bayern Campus in München angepfiffen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Testspiels zwischen dem FC Bayern München und den Grasshopper Zürich.