"Es wird jedes Jahr schlimmer": Didi Hamann attackiert Trainer-Legende

© imago images

Marinko Jurendic: "Eine katastrophale Fehlentscheidung"

Auslöser für Hamanns Wutrede war eine Szene beim Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Augsburg und Werder Bremen (2:2) am Samstag.

In der 79. Minute touchierte eine Flanke die Hand von Bremens Anthony Jung. Der VAR überprüfte und auch Schiedsrichter Sascha Stegemann schaute sich die Szene am Bildschirm an, verweigerte aber einen Elfmeter für Augsburg.

"Eine katastrophale Fehlentscheidung. Das können wir nach der Regelschulung letzte Woche nicht verstehen. Das ist ein glasklarer Elfmeter", polterte anschließend FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic bei Sky.