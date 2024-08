"Treuebekenntnis" trotz Abstellgleis: Mittelfeldspieler will den BVB offenbar nicht verlassen

Sicher ist damit allerdings nicht, dass Özcan auch nach Ende des Transferfensters ein Spieler von Borussia Dortmund sein wird. "Ein paar Tage ist das Transferfenster natürlich noch offen, wir werden weiter Gespräche führen", kündigte Sportdirektor Sebastian Kehl an. "Bis jetzt gibt es noch keine Entscheidung und nichts, was zu verkünden wäre. Also warten wir ab, was noch kommen wird in den nächsten Tagen."

Ein Wechsel innerhalb von Deutschland wäre diesen Sommer noch bis zum 30. August um 20 Uhr möglich. In den meisten europäischen Ligen schließt das Transferfenster dann vier Stunden später um 24 Uhr. Doch einige Länder erlauben auch spätere Neuzugänge - so könnte ein Wechsel in die türkische Süper Lig noch bis zum 13. September stattfinden.