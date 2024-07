Offiziell: Toptalent Can Uzun hat einen neuen Klub

Uzun hatte im Alter von 17 Jahren sein Profidebüt beim Club gefeiert, in der vergangenen Saison avancierte er mit 16 Toren in 33 Spielen zum Stammspieler. Der gebürtige Regensburger hatte sich im Frühjahr für eine Karriere in der türkischen Nationalmannschaft entschieden und unter Trainer Vincenzo Montella bereits im März sein Debüt im A-Team gefeiert. Er schaffte jedoch nicht den Sprung in dem EM-Kader.

Im Werben um Uzun setzte sich Frankfurt laut Medienberichten gegen namhafte internationale Konkurrenz durch.