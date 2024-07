Auch zwei Bundesliga-Stürmer dabei? VfB Stuttgart hat offenbar vier Alternativen für Deniz Undav im Visier

Laut Sky handelt es sich dabei um Arnaud Kalimuendo (Stade Rennes), Orri Oskarsson (FC Kopenhagen), Adam Hlozek (Bayer Leverkusen) und Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund).

Füllkrug sei dabei der "Wunschtransfer" des Vizemeisters. Entsprechende Gerüchte hatte es bereits vor einigen Wochen gegeben. Nach wie vor sei fraglich, ob der VfB das Gehalt des 31-Jährigen, der beim BVB noch bis 2026 unter Vertrag steht, stemmen könnte.

Der Tscheche Hlozek besitzt in Leverkusen ein bis 2027 datiertes Arbeitspapier. In der vergangenen Saison steuerte der 22-Jährige in 36 Pflichtspielen sieben Tore und fünf Vorlagen bei.

Der Franzose Kalimuendo ist ebenfalls 22 Jahre alt und steht in Rennes bis 2027 unter Vertrag. Seine Ausbeute in der Spielzeit 2023/2024: 15 Tore und fünf Assists in 41 Partien.