VfB Stuttgart, JHV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Jahreshauptversammlung und Präsidentenwahl im TV und Livestream?

Am heutigen Sonntag, dem 28. Juli, steht die Jahreshauptversammlung des VfB Stuttgart an. Abgehalten wird sie in der Porsche-Arena in Stuttgart, und zwar ab 11 Uhr.

Dabei werden einige wichtige Entscheidungen getroffen, unter anderem auf der Tagesordnung: die potentielle Abwahl von Präsident Claus Vogt. Worum es noch geht, und wer im TV und Livestream zuständig ist, erfahrt Ihr hier.