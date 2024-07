"Deal äußerst gefährdet": Platzt der Wechsel von Serhou Guirassy zum BVB?

Eigentlich hätte der Nationalspieler Guineas, für den der BVB 18 Millionen Euro nach Stuttgart überweisen will, einen Vierjahresvertrag unterschreiben sollen. Am Donnerstag reiste er wieder aus Dortmund ab. Angeblich in Richtung Paris, wo der Knipser mit einem Privattrainer arbeiten wolle.

Guirassy steht beim VfB noch bis 2026 unter Vertrag. In der vergangenen Saison erzielte er in 30 Pflichtspielen 30 Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.