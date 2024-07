SSC Neapel buhlt angeblich um deutschen EM-Teilnehmer

Der gebürtige Frankfurter wechselte im Sommer 2020 von Juventus Turin zum BVB. Zuvor hatte er für den FC Liverpool, Bayer Leverkusen und den FC Bayern München gespielt.

In der vergangenen Saison kam Can für die Borussia in 38 Pflichtspielen zum Einsatz. Seine Ausbeute: Zwei Tore und zwei Vorlagen.