Sanfrecce Hiroshima vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Testspiel im TV und Livestream?

Das Duell zwischen Sanfrecce Hiroshima und dem VfB Stuttgart könnt Ihr am heutigen Tag live und in voller Länge im Free-TV verfolgen. Für die kostenlose Übertragung des Spiels zeigt sich DAZN zuständig. Den Livestream des Senders findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser und in der DAZN-App.

Darüber hinaus könnt Ihr das Testspiel auch im TV verfolgen. Dort überträgt Sky die Begegnung auf Sky Sport News (HD), Sky Sport Top Event und auf Sky Sport Bundesliga (HD). Der Sender beginnt mit der Übertragung des Duells um 11.25 Uhr. Zudem zeigt Sky die Partie zwischen Sanfrecce Hiroshima und dem VfB Stuttgart im Livestream auf WOW und in der Sky-Go-App.