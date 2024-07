Reizthema beim BVB, Treffen mit José Mourinho, geplatzte Leihgeschäfte: Frankfurts Talent Nnamdi Collins bräuchte jetzt eine Glaskugel

© imago images

Nnamdi Collins und die Zukunft: Herausforderer oder Leihe?

Collins' Chancen auf Spielzeit sind also da, doch das wären sie natürlich auch bei einem Klub in Liga 2, der ihn als Stammspieler einplant. Mit Leihgeschäften hat die Eintracht in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen gemacht, siehe Daichi Kamada oder Tuta. In der abgelaufenen Saison kam Stürmer Igor Matanovic beim Karlsruher SC auf 14 Tore und sieben Vorlagen in 32 Partien.

Collins ist in Frankfurt nun endgültig von einem Jugend- zu einem Seniorenspieler gereift. Daher wollen ihn die Hessen unbedingt weiter fördern und ihm die nötige Spielpraxis garantieren. Die weiteren Gespräche werden zeigen, in welche Richtung es sich für den deutschen U20-Nationalspieler entwickelt. Klar ist: Der Weg zu den Profis war in Frankfurt deutlich kürzer für ihn als beim BVB.