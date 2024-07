"Wird großen Einfluss auf der Ausgabenseite haben": Max Eberl und Sebastian Kehl schlagen Alarm

"Um die Belastung der Spieler in Grenzen zu halten, sind wir gezwungen, unsere Kaderplanung anzupassen - was wiederum großen Einfluss auf der Ausgabenseite haben wird", sagte Eberl der Sport Bild.

Kehl pflichtete Eberl bei: "Eine Folge dieser erhöhten Belastungen ist eine gewisse Anpassung im Staff und in der Kaderplanung. Im Staff, was Quantität, Qualitäts-Standards und Ausstattung angeht. In der Kaderplanung, weil es diese klassischen elf Stammspieler nicht mehr geben wird. Bezogen auf Klubs wie unseren sind es jetzt eher 13 bis 15."