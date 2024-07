Gehalt schreckt Interessenten ab: Youssoufa Moukoko erhält beim BVB angeblich Mega-Summe

BVB: Youssoufa Moukoko bezieht offenbar Mega-Gehalt

Zudem hieß es zuletzt, dass Dortmund angeblich bereit sei, den Stürmer in diesem Sommer abzugeben. Laut Sky seien die Schwarz-Gelben bei einer Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro gesprächsbereit.

Moukoko wechselte 2016 vom FC St. Pauli zu den Dortmundern, für die er in der Jugend zahlreiche Tor-Rekorde brach. Außerdem wurde er zum jüngsten Bundesliga- und Champions-League-Spieler.

Moukoko kam in der vergangenen Saison in 27 Pflichtspielen in allen Wettbewerben für den BVB zum Einsatz, dabei stand er nur sechsmal in der Startelf. Er erzielte sechs Tore. Für Deutschland machte er zwei Länderspiele im November 2022, darunter war auch ein Kurzeinsatz bei der 1:2-Niederlage gegen Japan bei der WM in Katar.