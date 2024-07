Für bis zu 45 Millionen Euro? Karim Adeyemi will offenbar BVB verlassen und zu Juventus Turin wechseln

Demnach stehen zunächst weitere Gesprächsrunden zwischen Juventus mit dem Vater und dem Lager von Adeyemi an. Erst danach will die Alte Dame mit einem offiziellen Angebot an den BVB herantreten.

Adeyemi will, dass der Wechsel realisiert wird, heißt es. Es gehe nun darum, die Vertragsdetails zu klären, bevor ein Angebot abgegeben wird.

Gianluca di Marzio, ein weiterer Transfer-Experte aus Italien, berichtet, dass Juventus beschlossen habe, bei Adeyemi Gas zu geben. Der Erstligist will demnach 35 Millionen Euro plus zehn Millionen an Prämien bieten, wobei fünf Millionen Euro der Prämien leicht erreichbar seien, die restlichen fünf Millionen jedoch schwieriger.