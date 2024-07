© getty

FC St. Pauli vs. Bremer SV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel im TV und Livestream?

Der FC St. Pauli zeigte in der Vergangenheit viele seiner Testspiele selbst im Livestream und wird dies auch in Zukunft sicher wieder tun, das Testspiel gegen den Bremer SV wird vom Aufsteiger jedoch nicht übertragen. Das teilte der Klub selbst mit. Das Duell in Malente am heutigen Samstag (13. Juli) um 15.30 Uhr wird auch sonst nirgendwo live übertragen.

Wer nicht vor Ort erscheinen kann, wird also noch etwas warten müssen, bis St. Pauli im Livestream zu sehen ist. Das nächste Testspiel des Aufsteigers folgt jedoch schon am Freitag (19. Juli) um 18 Uhr gegen Greuter Fürth, mit dem Duell gegen Lyon eine Woche später steht ein weiteres Highlight an.