"Etwas Mystisches": Julian Brandt bekommt Rückennummer 10 beim BVB

"Es hat sich dadurch ergeben, dass Jadons Leihe beendet ist. Ich hatte schon vor Jahren ein Gespräch mit Sebastian Kehl über diese Nummer. Damals ist es aus Gründen nicht zustande gekommen, das haben wir jetzt nachgeholt", erklärte Julian Brandt. "Ich bin schon ein paar Jahre im Verein und ich freue mich darauf. Für mich ist es noch etwas Mystisches."

Der 28-Jährige hatte in den vergangenen Jahren in Dortmund die Nummer 19 getragen. 2023/24 legte er in 47 Pflichtspielen 10 Tore und 16 Vorlagen auf und kam dabei größtenteils auf der klassischen Zehnerposition zentral hinter den Spitzen zum Einsatz.