Erzgebirge Aue vs. BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel von Borussia Dortmund im TV und Livestream?

Zwei Optionen habt Ihr, wenn Ihr den heutigen Test zwischen Aue und dem BVB live und in Farbe sehen möchtet. Nummer eins ist Sky - anders als gewohnt aber nicht nur im Pay-TV, sondern auch im kostenfreien Livestream über skysport.de oder die Sky Sport App. Dort zeigt der Sender in diesem Sommer eine ganze Reihe an Testspielen ohne eine Gebühr.

Die andere Möglichkeit ist bei den meisten großen deutschen Vereinen YouTube. Auch die Dortmunder streamen viele Tests auf dem hauseigenen Kanal, so auch den heutigen.