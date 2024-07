"Menschenrechtsverletzung": Neues Trikot des BVB sorgt für Shitstorm

© BVB

Unter den kritischen Kommentaren unter dem Veröffentlichungsvideo und dem Post des BVB dazu heißt es zum Beispiel: "Sieht aus, als wäre die Druckerpatrone leer gegangen". Während ein Fan gar eine "Menschenrechtsverletzung" wittert, schreibt ein anderer, es handele sich um "das schlimmste Trikot der Vereinsgeschichte". In eine ähnliche Kerbe schlug ein anderer Anhänger: "Das hässlichste Trikot aller Zeiten. Wer das durchgewunken hat, gehört gefeuert."

Das Trikot ist seit Samstagmorgen für 90 Euro im Online-Shop des BVB erhältlich. Immerhin: Laut Ruhr 24 seien zeitweise 3.000 Fans in der digitalen Warteschlange gewesen, um sich das kontroverse Shirt zu sichern.

Die Spieler des Champions-League-Finalisten werden es in der kommenden Spielzeit in den Partien der Königsklasse und auch im DFB-Pokal tragen. Erstmals kommt es am Sonntag im Testspiel gegen den thailändischen Erstligisten Pathum United zum Einsatz.