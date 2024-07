BVB, Testspiel: Wo läuft Cerezo Osaka vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream?

Die Asien Tour des BVB startete am vergangenen Sonntag mit einer 0:4-Niederlage beim thailändischen Erstligisten BG Pathum United. Am heutigen Mittwoch, den 24. Juli, sind die Schwarzgelben nicht mehr in Thailand, sondern in Japan im Einsatz. Gegen den japanischen Erstligisten Cerezo Osaka ist ein weiteres Testspiel geplant, das um 12.15 Uhr im Yanmar Stadium Nagai in Osaka City angepfiffen wird.

BUNDESLIGA LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Anzeige