BVB geht leer aus! Tottenham Hotspur holt englisches Supertalent für knapp 50 Millionen Euro

Gray gilt auf der Insel als großes Talent. So durchlief er diverse englische Junioren-Auswahlteams und ist aktuell U21-Nationalspieler (zwei Einsätze, ein Tor).

Trotz seiner erst 18 Jahre absolvierte er für Leeds in der vergangenen Saison 52 Pflichtspiele, in denen ihm ein Treffer und zwei Vorlagen gelangen. Mit den Nordengländern verspielte er im Endspurt der Vorsaison allerdings den Aufstieg in die Premier League.

Neben Dortmund und Tottenham hatten angeblich auch der FC Chelsea, der FC Liverpool und der FC Arsenal Interesse an Gray.