Brighton hat offenbar Brajan Gruda auf dem Zettel - Konkurrenz für die Bayern?

Zur Belohnung für seine starken Leistungen durfte sich Gruda zu Beginn der Vorbereitung auf die Heim-EM im Training der A-Nationalmannschaft präsentieren. Anfang Juni stand er beim Testspiel gegen die Ukraine (0:0) dann auch im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann, kam jedoch nicht zu seinem Länderspieldebüt.

Die Sport Bild berichtete zuletzt, dass Gruda möglicherweise schon in diesem Sommer den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen will und daher Mainz verlassen könnte. Dabei sollen unter anderem auch der FC Bayern München und Bayer Leverkusen Interesse an Gruda anmelden.