Bayer Leverkusen, Trainingslager: Termin, Fahrplan, Zeitplan, Orte, Gegner, Spiele bei der Vorbereitung auf die neue Saison

Die Vorbereitung für die Werkself fängt am 15. Juli, einen Tag nach dem EM-Finale zwischen Spanien und England also, mit dem ersten Training an. Bis zum ersten Testspiel dauert es dann noch eine Weile. Erst am 26. Juli geht es auswärts in Essen gegen Rot-Weiss Essen los. Wirklich intensiv wird es dann beim Trainingslager in Donaueschingen im Schwarzwald, wo die Leverkusener vom 28. Juli bis 2. August verweilen.

Auf das Trainingslager folgen zwei Testspiele - zuerst gegen den Ligue-1-Klub RC Lens am 3. August und dann gegen den englischen Spitzenklub FC Arsenal am 7. August. Die Pflichtspielsaison geht schließlich am 17. August mit dem DFL-Supercup gegen Vizemeister VfB Stuttgart los. Zum Start der Bundesliga-Saison ist Bayer Leverkusen dann am 23. August im Einsatz. Der Gegner steht aktuell noch nicht fest.