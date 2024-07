Auch PSG soll nun mitmischen: Stade Rennes lohnt wohl Einstiegsangebot des FC Bayern für Supertalent Désiré Doué ab

Der Teenager gilt in Frankreich als großes Talent, ist Junioren-Nationalspieler und wurde 2022 mit der U17 der Grande Nation Europameister. Für Rennes lief er in der vergangenen Saison in 43 Pflichtspielen auf, erzielte vier Tore und lieferte sechs Vorlagen.

Der Poker um Doué ist also eröffnet. Sollte er am Ende an die Isar wechseln, träfe der vielseitig einsetzbare Angreifer auf mehrere Landsleute: Mit Dayot Upamecano, Sacha Boey, Kingsley Coman, Mathys Tel und Neuzugang Michael Olise spielen bereits fünf Franzosen beim deutschen Rekordmeister.