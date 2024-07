Angebot an Berater gemacht: Zieht es Youssoufa Moukoko vom BVB nach Spanien?

Zuletzt hatte Moukoko-Berater Williams öffentlich den Druck auf den BVB erhöht und dem Klub Vorwürfe gemacht: "Youssoufa wurde viel versprochen, bevor er unterschrieben hat, aber das wurde nicht umgesetzt", sagte er dem italienischen Transfer-Experten Fabrizio Romano.

"Es ist kein Geheimnis, dass es genügend Vereine gibt, die von Youssoufas Qualitäten überzeugt sind und ihn in ihrer Mannschaft haben wollen", ergänzte er. Dem Sport-Bericht zufolge handelt es sich bei den Klubs nicht nur um Real Betis, sondern auch um Girona, Real Sociedad, Rennes, Marseille, Southampton und den FC St. Pauli.

Moukoko kommt für Borussia Dortmund in 76 Bundesliga-Spielen auf 17 Tore und sechs Vorlagen.

In der vergangenen Spielzeit stand er in der Liga allerdings nur viermal in der Startelf der Borussia und machte in 20 Einsätzen fünf Treffer.