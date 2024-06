"Scheiße trainiert, scheiße gespielt!" Jann-Fiete Arp packt über seine Zeit beim FC Bayern München aus

© getty

Jann-Fiete Arp kehrt mit Holstein Kiel in die Bundesliga zurück

Es folgte ein Leihgeschäft mit Holstein Kiel, wo Arp sich über mehrere Kurzeinsätze in der 2. Bundesliga derart gut machte, dass er zur Spielzeit 2022/23 ablösefrei fest verpflichtet wurde.

Insgesamt absolvierte Arp nur ein Spiel für die FCB-Profis - am 15. Oktober 2020 in der 1. Runde des DFB-Pokals nach Einwechslung gegen den 1. FC Düren (3:0).

In der abgelaufenen Saison hatte er mit fünf Toren und zwei Assists Anteil am erstmaligen Aufstieg der Störche in die Bundesliga - und sicherte sich somit auch die persönliche Rückkehr ins deutsche Oberhaus. Sein Vertrag in Kiel läuft noch bis 2026.