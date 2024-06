"Kann schnell zu einem wichtigen Faktor werden": VfB Stuttgart verpflichtet Schweizer EM-Teilnehmer Fabian Rieder

Der 22-jährige offensive Mittelfeldspieler, der beim 1:1 der Eidgenossen am Sonntagabend gegen Deutschland in der Startelf des Teams von Trainer Murat Yakin stand, kommt für ein Jahr auf Leihbasis nach Stuttgart. Rennes bestätigte zudem, dass in dem Deal eine Kaufoption verankert ist.

"Fabian Rieder passt mit seinen fußballerischen Qualitäten und auch mit der Erfahrung, die er trotz seines noch relativ jungen Alters bereits gesammelt hat, sehr gut zu uns", erklärte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. "Wir sind davon überzeugt, dass er schnell zu einem wichtigen Faktor in unserem Spiel werden kann und begrüßen Fabian herzlich beim VfB."