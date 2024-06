Riesige Konkurrenz und ein dickes Problem: BVB jagt offenbar Benjamin Sesko von RB Leipzig

Benjamin Sesko glänzte in seiner Premieren-Saison

Sesko spielte in Slowenien zunächst für Krsko und Domzale, bevor er 2019 zu RB Salzburg ging. Die Österreicher verliehen ihn sofort für zwei Jahre zum FC Liefering. Erst im vergangenen Sommer holten ihn dann die Leipziger für 24 Millionen Euro.

Sesko lieferte in seiner Premieren-Saison in der Bundesliga sofort starke Zahlen: In 31 Duellen in Deutschlands höchster Spielklasse kam er auf 14 Tore und zwei Assists. Insgesamt sammelte er für RB in 42 Pflichtspielen in allen Wettbewerben 20 Scorerpunkte.

Für Slowenien hat er in 28 Länderspielen bereits elf Treffer erzielt.