Kurios! An diesem Ort soll Nuri Sahin den Lehrgang für seine Trainerlizenz absolvieren

Ex-Keeper Lehmann sagte dazu zur Boulevardzeitung: "Ich hatte von Arsenal-Spielerkollegen den Rat bekommen. Anders als in Deutschland musst du dort während des Lehrgangs eine Mannschaft trainieren. Bei mir war es ein Arsenal-Jugendteam. Vorteil: Was du an den Kurs-Tagen in Cardiff lernst, kannst du sofort auf dem Platz umsetzen. Die Verzahnung zwischen Theorie und Praxis hilft sehr."

Für die Kosten für Sahins Lehrgang kommt angeblich der BVB auf. Dies sei Teil der Abmachung bei seinem Wechsel vom türkischen Klub Antalyaspor gewesen.