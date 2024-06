Kein Rückhalt bei den BVB-Bossen? Aus von Mats Hummels bei Borussia Dortmund angeblich beschlossene Sache

Grund dafür soll auch der fehlende Rückhalt der Führungsriege der Schwarzgelben sein. Dieser sei in den vergangenen Monaten immer kleiner geworden. Mittlerweile, so heißt es, habe Hummels bei den BVB-Bossen kaum noch Fürsprecher.

Im Mittelpunkt steht dabei das angeblich gestörte Verhältnis zwischen dem 35-Jährigen und Trainer Edin Terzic. Dieses soll mittlerweile nicht mehr reparabel sein. Intern soll es deshalb die Prämisse geben, nur mit einem der beiden Akteure über den Sommer hinaus weiterzuarbeiten.

Erst kürzlich hatte Hummels in einem Interview mit der Sport Bild gewisse taktische Herangehensweisen des BVB-Trainers öffentlich kritisiert. Nach den beiden Niederlagen gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga-Hinrunde sei er "stocksauer" gewesen, "weil ich der Meinung war: So darf Borussia Dortmund nicht auftreten - gegen keinen Gegner dieser Welt." So habe es nicht weitergehen können.

"Ich habe mich in meiner Ehre gekränkt gefühlt, so in diesem Trikot auf dem Platz zu stehen. So unterwürfig, so fußballerisch unterlegen", erklärte Hummels weiter. Gegen den VfB und auch in Leverkusen habe sich der BVB "mit elf Mann am Sechzehner" verbarrikadiert.

In der Rückrunde habe sich das Spiel der Dortmunder dann verbessert. Hier hob Hummels explizit die im Winter geholten Co-Trainer hervor: "Das liegt auch an den Co-Trainern Nuri Sahin und Sven Bender, die dann kamen."