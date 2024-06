"Unmögliches" Verhalten beim BVB: Mats Hummels soll Borussia Dortmund angeblich verlassen

Demnach hat der BVB entschieden, Hummels keinen neuen Vertrag anzubieten. Laut des Berichts hat auch das Verhältnis des 35-Jährigen zum mittlerweile zurückgetretenen Cheftrainer Edin Terzic etwas mit dieser Entscheidung zu tun.

So soll Hummels in einem Interview mit der Sport Bild kurz vor dem Champions-League-Finale am 1. Juni in nicht publizierten Passagen sogar noch heftigere Kritik an Terzic geübt haben als in den ohnehin veröffentlichten Aussagen. Klubintern habe dieses Verhalten Hummels' Ansehen enorm geschadet, so die Ruhr Nachrichten. Man habe es als "unmöglich" eingestuft und eine solch eindeutige Positionierung eines Spielers gegen den Trainer wolle man nicht akzeptieren.