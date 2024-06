Interessante Ausstiegsklausel: Chelsea nimmt DFB-Youngster genauer ins Visier

Beier spielte schon in der Jugend für Hoffenheim, ehe er 2020 unter dem damaligen Trainer Sebastian Hoeneß für die Profis debütierte und auch schon internationale Erfahrung in der Europa League sammelte. Die beiden folgenden Spielzeiten war Beier für Zweitligist Hannover 96 auf Leihbasis im Einsatz, ehe er zur TSG zurückkehrte.

In der vergangenen Spielzeit war er mit 16 Bundesliga-Toren maßgeblich am Erreichen des siebten Tabellenplatzes und dem Einzug in die Europa League beteiligt. Am 3. Juni dieses Jahres debütierte Beier für die deutsche A-Nationalmannschaft beim EM-Testspiel gegen die Ukraine (0:0).