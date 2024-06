Hellseherische Fähigkeiten? Bayern Münchens Leroy Sané erzählt kuriose Anekdote zu Vincent Kompany

Im Lager der deutschen Nationalmannschaft verriet Sané über Kompany: "Als wir zusammen bei City waren, hat er mir tatsächlich gesagt, dass er eines Tages mein Trainer werden würde. Ich sagte nur: 'Das wird nicht passieren!' Jetzt ist es passiert - leider. Nein, das war nur ein Scherz."

Mit der Wahl des 38 Jahre alten Belgiers ist Sané hochzufrieden, es habe auch schon ein kurzes Telefonat zum Austauschen von Glückwunschen und Gesundheitsupdates gegeben. "Ich bin sehr glücklich, dass er jetzt unser Trainer ist und bei einem solchen Spitzenverein arbeiten kann", so Sané. "Als Spieler war Vincent ein absoluter Anführer - jemand, der die Richtung vorgibt, der dominanten, schnellen und mutigen Fußball sehen will. Auch als Spieler hat er das immer von seinen Mitspielern erwartet."

Kompany wurde nach zäher Suche vor einigen Tagen an der Säbener Straße als Nachfolger Thomas Tuchels vorgestellt. Der ehemalige Innenverteidiger verfügt noch nicht über große Erfahrung als Trainer, galt aber zu aktiven Zeiten als absoluter Leader. So trug er bei ManCity und in der belgischen Nationalmannschaft jeweils lange die Kapitänsbinde.

Für Sané kommt es wenig überraschend, dass der einstige Hamburger eine Laufbahn als Übungsleiter eingeschlagen hat: "Schon als ich mit ihm zusammengespielt habe, saß er an seinem Laptop und da hat er sich so Spiele angeschaut. Daher wusste ich das damals schon."