"Das Vertrauensgefühl ist kaputt gegangen": Joshua Kimmich schildert, wie sich die Impfdebatte während Corona negativ auf sein Verhältnis zum FC Bayern auswirkte

Über seinen Kontrakt, den er 2021 verlängert hatte, und das Verhältnis zu seinem Klub seit Corona sagte er: "Ich habe mit dem Hintergrund verlängert, mit dem Verein in den nächsten vier Jahren zweimal die Champions League zu gewinnen. Das will ich auch immer noch. Aber trotzdem ist dieses Vertrauensgefühl, was ich davor dem Verein gegenüber hatte, natürlich kaputt gegangen."

Er wisse nie, "was an die Öffentlichkeit kommt, wenn ich mit dem einen oder anderen spreche." Das Vertrauen lasse sich nicht einfach wieder aufbauen, so Kimmich.