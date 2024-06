BVB, Sommerfahrplan: So bereitet sich Borussia Dortmund auf die neue Saison vor

Zum ersten Mal nach dem verlorenen Champions-League-Finale wird der BVB zum Trainingsauftakt am 10. Juli zusammenkommen. Dort wird zunächst die Leistungsdiagnostik im Trainingszentrum Hohenbuschei anstehen.

Am 12. Juli wird der BVB dann sein erstes Testspiel absolvieren. Die Dortmunder treffen im Montanhydraulik-Stadion in Holzwickede auf die Amateurauswahl DEW21. Am 17. Juli wird Borussia Dortmund vor seiner Asien-Tour ein weiteres Testspiel gegen Erzgebirge Aue bestreiten.

Vom 19. Juli bis zum 25. Juli wird die Truppe von Edin Terzic auf Asien-Tour gehen. Dort wird der BVB im Rahmen des EuroJapan Cup am 24. Juli im japanischen Osaka auf Cerezo Osaka treffen.

Danach geht es für die Dortmunder wieder zurück nach Europa. Erneut reist der BVB im Sommer ins Trainingslager nach Bad Ragaz, das vom 1. bis 9. August angesetzt ist. Während des Trainingslagers testet Borussia Dortmund am 6. August gegen den FC Villarreal.

Am 10. August findet für Borussia Dortmund die feierliche Saisoneröffnung im Signal-Iduna-Park statt. An diesem Tag trifft der BVB auf Aston Villa. Eine Woche später bekommen es die Dortmunder dann in der 1. DFB-Pokalrunde mit dem 1. FC Phönix Lübeck zu tun.

Der BVB hat vor dem Saisonauftakt ein weiteres Testspiel gegen Alemannia Aachen geplant. Das ursprünglich für den 12. Juli angesetzte Vorbereitungsspiel ist allerdings noch nicht neu terminiert.