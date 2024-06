BVB: Finanziert ein Verkauf von Karim Adeyemi den Transfer von Jadon Sancho?

Sancho wechselte 2021 von Dortmund nach Manchester, doch dort lief es nicht wie geplant. In 82 Spielen schoss er nur zwölf Tore und gab sechs Assists. Seine Fehde mit dem Chefcoach machte deutlich, wie enttäuschend Sanchos Zeit bei den "Red Devils" war.

Dem Vernehmen nach soll ManUtd 59 Millionen Euro (50 Millionen Pfund) für den 24-Jährigen fordern, der vor drei Jahren noch 85 Millionen Euro gekostet hatte. Eine Summe, die Borussia Dortmund wohl auf keinen Fall zahlen kann.

Doch wenn die Schwarzgelben Karim Adeyemi an Juve verkaufen können, würde einiges an Geld frei werden, das der BVB in Sancho investieren könnte. Dem Bericht zufolge geht es bei Adeyemi um knapp 30 Millionen Euro Transfererlös.