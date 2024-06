"Art und Weise macht mich sehr traurig": Emotionaler Abschiedsbrief von Mats Hummels nach Aus beim BVB

Tut mir bitte einen Gefallen und glaubt nicht alles, was die letzten Tage so zu lesen war. Da waren sehr viele Un- und Halbwahrheiten dabei. Nur so viel: in all den Jahren stand der BVB für mich über allem, und ich wollte auf und neben dem Platz immer das Beste für den Verein.

Der Einfluss eines 35 Jahre alten Spielers, der nicht weiß, wie seine Karriere ab dem Sommer weiter geht, war die letzten Monate sicher nicht so groß, wie er medial teilweise gemacht wird. Was haben wir alles gemeinsam erlebt in diesen Jahren mit den grauen Ligazeiten zu Beginn, mit dem ersten persönlichen DFB-Pokalfinale 2008.

Über den Aufschwung unter Jürgen Klopp und den Jahren, die beinahe wie im Rausch waren. Mit so vielen Highlights, dass ich sie gar nicht aufzählen kann. Den gewonnenen und verlorenen Finals. Dem letzten Platz Anfang 2015, der eigentlich gar nicht sein konnte und dem Run bis zurück auf Platz 7 zu Saisonende. Zwei Champions-League-Finals und zuletzt leider zwei großen verpassten Titel-Träumen.

Ganz besonders hat mich aber gefreut, wie ich 2019 nach meinem Transfer zurück zum BVB wieder aufgenommen wurde, und ich hoffe, ihr habt gemerkt: Ich habe alles versucht und mich für das schwarzgelbe Trikot und den Erfolg zerrissen.

So etwas wie die Südtribüne gibt es kein zweites Mal. ‚Maurer der gelben Wand' wurde ich vor ein paar Wochen mal genannt. Das hänge ich mir über meinen BVB-Trophäenschrank! Auf den ich unglaublich stolz bin.

Ich werde alles an diesem geilen Verein vermissen. Wir sehen uns. HEJA BVB! Euer Mats."