"Eine Mörderaufgabe": Lars Ricken offiziell als neuer BVB-Boss vorgestellt

Watzke über Ricken: "Eine Mörderaufgabe"

Da war er wieder, der Spagat zwischen Vergangenheit und Zukunft. Lars Ricken hat als langjähriger Leiter des Nachwuchsleistungszentrums enorm viele neue Lars Rickens gefunden, U-Mannschaften des BVB werden in schönster Regelmäßigkeit deutscher Meister, erst vor wenigen Tagen wieder die U17.

"Letztens habe ich Frankfurt gegen Bremen gesehen, da waren fünf Jungs dabei, die insgesamt 42 Jahre lang von uns ausgebildet wurden", berichtete er voller Stolz.

Leitpunkte in neuer Rolle sollen Kommunikation und Vertrauen sein, sein Verständnis von moderner Führung ist es, "andere stark zu machen".

Als gebürtiger Dortmunder, der mit fünf Jahren schon ins Stadion ging und niemals für einen anderen Profiverein gespielt hat, wird er aber demnächst "eine Mörderaufgabe" haben, wie Watzke es hart skizzierte: Er wird sich möglicherweise eben auch mal öffentlich an Uli Hoeneß reiben müssen. "Wenn wir angegriffen werden", kündigte Ricken an, "werde ich die schwarzgelben Farben laut und deutlich verteidigen."

Das bedeutet allerdings nicht, dass er elf Jahre danach in Wembley die legendäre Uniform mit Ritterhelm aus dem Rahmenprogramm von damals herauskramen wird. "Ich war 1997 im Blickpunkt, 2013 etwas unfreiwillig. In London soll der Raum den Leuten gehören, die ein Jahr lang dafür gekämpft haben", sagte er. Er habe am 1. Juni "hoffentlich keine Rolle" - die in Dortmund ist dafür umso wichtiger.