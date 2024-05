VfL Bochum vs. Fortuna Düsseldorf heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga Relegation Hinspiel im TV und Livestream?

Am heutigen Donnerstag (23. Mai) kommt es im Hinspiel der Relegation zum Duell zwischen dem VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf.

Die Partie beginnt um 20.30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion, die Heimspielstätte des Bundesligisten.

Am Montag steht bereits das Rückspiel in Düsseldorf an, wenn es um den Klassenerhalt bzw. Aufstieg geht.

Bei SPOX erfahrt Ihr, wer die Begegnung heute live im Free-TV und Livestream im Programm hat.