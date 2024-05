Union Berlin vs. SC Freiburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Union Berlin ist mitten im Kampf um den Klassenerhalt und darf sich am heutigen Samstag, den 18. Mai, keinen Fehler erlauben. Am 34. und letzten Spieltag kriegen es die Eisernen mit dem SC Freiburg zu tun. Die Partie wird, wie alle anderen Spiele heute, um 15.30 Uhr angepfiffen. Als Spielstätte dient das Stadion An der Alten Försterei in Berlin.

Die Hauptstädter befinden sich auf dem 16. Platz, dem Relegationsplatz also. Sie können sich aber noch den fixen Klassenerhalt sichern, dafür müsste man heute gewinnen und Mainz (15.) müsste gegen den VfL Wolfsburg verlieren. Es könnte aber auch besonders schlecht enden für die Unioner. Mit einer eigenen Niederlage und einem Sieg des 1. FC Köln, der hoch genug ist, um eine Tordifferenz von -3 auf +1 umzuwandeln, könnten die Köpenicker sogar absteigen. Mit einem Unentschieden hat man die Relegation sicher.