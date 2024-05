"Transferziel Nummer eins": Real Madrid will den FC Bayern bei Leverkusen-Star ausstechen

Florian Wirtz: Wer bezahlt über 100 Millionen Euro?

Wirtz besitzt noch einen Vertrag bis 2027 beim frischgebackenen deutschen Meister, ein Verbleib über den anstehenden Sommer hinaus gilt als so gut wie sicher. Dementsprechend kostspielig dürfte eine Verpflichtung ausfallen.

Bayerns Klub-Patron Uli Hoeneß ließ vor einigen Wochen dahingehend durchblicken, dass der deutsche Rekordmeister für Wirtz durchaus tief in die Tasche greifen würde. "Wir können einmal 100 Millionen Euro für einen Harry Kane ausgeben, vielleicht noch einmal für einen deutschen Spieler, aber nicht vier- oder fünfmal", sagte er im Interview mit der FAZ.

In diese Sphären ist Real derweil schon mehrfach vorgestoßen. Zuletzt bei Bellingham, für den eine kolportierte Ablöse in Höhe von 103 Millionen Euro an den BVB überwiesen wurde.