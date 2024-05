FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim vs. FCB im TV und Livestream?

Am 34. Spieltag empfängt die TSG Hoffenheim den entthronten Serienmeister aus München. Ab 15:30 Uhr wird der Ball in der PreZero-Arena in Sinsheim rollen. Parallel dazu finden auch alle anderen Bundesliga-Partien statt.

In München wird es vor allem darum gehen, zu retten, was noch zu retten ist und das ist der zweite Platz. Den gilt es zu verteidigen. Bei einer Niederlage des FCB könnte sich nämlich der VfB Stuttgart noch den Vizemeister-Titel sichern.

Die TSG 1899 Hoffenheim braucht die Punkte ebenfalls dringend, um sicher für die Europa League qualifiziert zu sein. Aktuell rangiert die Turn- und Sportgemeinschaft mit 43 Punkten auf dem siebten Platz. Kann Hoffenheim den großen FC Bayern ärgern?