Exequiel Palacios von Bayer Leverkusen bestätigt Interesse des FC Barcelona: "Es erfüllt mich mit Stolz"

Exequiel Palacios von Bayer Leverkusen hat bestätigt, dass der FC Barcelona an ihm interessiert ist. Der Argentinier war einer der Leistungsträger in der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso, die sich zunächst ungeschlagen den ersten Meistertitel der Klub-Geschichte in der Bundesliga sicherte und dann am vergangenen Samstag mit dem Erfolg gegen Kaiserslautern den Double-Gewinn perfekt machte.

Anzeige