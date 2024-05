Darmstadt 98 vs. TSG Hoffenheim heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Während der SV Darmstadt 98 bereits fix abgestiegen ist, steht für die TSG Hoffenheim in den nächsten Wochen weiterhin einiges auf dem Spiel, denn ein Europaplatz ist noch in greifbarer Nähe. Um diesen zu erreichen, braucht es noch Punkte. Die wollen sich die Kraichgauer am heutigen Sonntag, den 12. Mai, im Ligaspiel gegen Darmstadt holen.

Um 15.30 Uhr geht es im Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt los.