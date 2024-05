Bayer Leverkusen, Serie ohne Niederlagen: Gegen wen hat das Team von Xabi Alonso zuletzt verloren?

Bayer Leverkusen steht seit Wochen bereits als Deutscher Meister fest. Die Werkself konnte die mehr als ein Jahrzehnt lange Dominanz der Bayern brechen und sich mit großem Abstand auf den Verfolger aus München zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte zum Meister krönen.

Das ist aber nicht nicht einmal annähernd alles, was Bayer in der Saison 2023/24 geleistet hat. Im DFB-Pokal steht man im Finale und ist gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern haushoher Favorit. Darüber hinaus befindet man sich zudem auch im Kampf um ein Finalticket für die Europa League. Dank des 2:0-Sieges im Halbfinal-Hinspiel gegen die AS Rom hat man auch da gute Chancen, ins Finale zu ziehen. Das kleine Triple ist somit zum Greifen nah. Historisch macht die Saison auch der Fakt, dass das Team von Xabi Alonso kurz vor Saisonende weiterhin noch ungeschlagen ist.

SPOX reist zurück in die Vergangenheit und blickt auf Leverkusens letzte Niederlage zurück.