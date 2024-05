1. FC Heidenheim vs. Köln heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Die Bundesliga-Saison 2023/24 ist fast zu Ende, lediglich ein Spieltag muss noch absolviert werden. Dieser Spieltag wird am heutigen Samstag, den 18. Mai, bestritten. Eines von neun Spielen ist das zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem 1. FC Köln, das um 15.30 Uhr in der Voith-Arena in Heidenheim über die Bühne geht.

Der Effzeh steht mit dem Rücken zur Wand, braucht unbedingt einen Sieg, um noch Chancen zu haben, den Relegationsplatz zu erreichen. Dort steht aktuell Union Berlin, das drei Punkte mehr als die Geißböcke hat.