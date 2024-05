1. FC Heidenheim: Darum darf der Aufsteiger von Europa träumen

Als Tabellenachter der abgelaufenen Bundesligasaison könnte der 1. FC Heidenheim in der kommenden Saison im Europapokal vertreten sein. Für den Fall, dass Bayer Leverkusen das DFB-Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern gewinnt, sind die Heidenheimer berechtigt, an den Playoffs der UEFA Conference League teilzunehmen.

Dieses Recht hat aktuell die TSG Hoffenheim inne, die die Bundesligasaison vor dem 1. FC Heidenheim auf Platz sieben beendete. Sollte Bayer im DFB-Pokal triumphieren, kommt die TSG aber in die Europa League - und der Playoff-Platz in der Conference League geht an die Heidenheimer.

Der 1. FC Heidenheim ist für den Traum von Europa also auf Schützenhilfe von Bayer Leverkusen angewiesen, das in dieser Saison noch kein einziges Mal verloren hat. Sollte allerdings der 1. FC Kaiserslautern das DFB-Pokalfinale gewinnen, wäre der Zweitligist im kommenden Jahr international vertreten: Der Sieger des DFB-Pokals nimmt nämlich automatisch an der Europa League teil.