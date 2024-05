1. FC Heidenheim vs. Mainz 05 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Mainz 05 ist am heutigen Sonntag, den 5. Mai, in der Bundesliga beim 1. FC Heidenheim zu Gast. Die letzte Partie am 32. Spieltag der Bundesliga beginnt um 19.30 Uhr in der Voith-Arena in Heidenheim.

Das heutige Spiel gegen den 1. FC Heidenheim ist für Mainz 05 enorm wichtig. Mit 28 Zählern stehen die Mainzer aktuell auf dem 16. Tabellenplatz. Mit einem Sieg würden sie den Relegationsplatz aber definitiv verlassen, da die beiden Konkurrenten VfL Bochum und Union Berlin heute gegeneinander spielen.

Auch bei einem Unentschieden zwischen dem VfL Bochum und Union Berlin würde Mainz 05 dank des besseren Torverhältnis den Relegationsplatz verlassen. Dann stünde zudem der 1. FC Köln als zweiter Absteiger in dieser Saison fest.