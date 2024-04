VfL Bochum vs. TSG Hoffenheim 3:2: Erster Sieg nach acht Spielen! Bochum stoppt freien Fall

Den ersten Dreier seit dem 3:2 gegen Bayern München am 18. Februar machten Kevin Stöger mit einem Freistoß in den Winkel (34.) und einem Abstaubertor (64.) sowie Felix Passlack mit beherztem Einsatz (45.+2) perfekt. Die Hoffenheimer, für die Andrej Kramaric doppelt traf (73., 84.), kassierten die vierte Auswärtspleite in Folge und ließen im Rennen um einen Europapokalplatz wichtige Punkte liegen. Zudem kletterte TSG-Keeper Oliver Baumann, der eine höher Niederlage verhinderte, in der Rekordliste der Bundesliga an Toni Schumacher vorbei auf Platz drei der Torhüter mit den meisten Gegentreffern (716).

In seinem dritten Spiel nach der Beförderung zum Chefcoach musste Heiko Butscher auf die gelbgesperrten Christopher Antwi-Adjei und Patrick Osterhage verzichten, zudem setzte er Stürmer Takuma Asano zunächst auf die Bank. Sein Gegenüber Pellegrino Matarazzo vertraute der Startelf, die zuletzt 4:3 gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen hatte.